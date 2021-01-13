Зоозащитники ищут дом для щенков из Порхова

В Порхове зоозащитники ищут дом для четырёх щенков. Как пишет «Комсомольская правда. Псков», нынешняя хозяйка животных морит их голодом, а её сосед охотится на них с пневматическим пистолетом.

Ранее щенков было пять, но один из них был ранен. Его спасли жители соседнего города, которые приютили животное и теперь лечат его.

Несколько порховичек начали подкармливать животных, однако, хозяйка стала закрывать их в сарае и не позволять выходить к людям.

Пристройством щенков занялся порховский приют «Добрый», собак он будет отдавать по договору и с возможностью льготной стерилизации.