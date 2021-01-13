Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Образование

Зоозащитники ищут дом для щенков из Порхова

13 января 2021 года, 19:31

В Порхове зоозащитники ищут дом для четырёх щенков. Как пишет «Комсомольская правда. Псков», нынешняя хозяйка животных морит их голодом, а её сосед охотится на них с пневматическим пистолетом.

Ранее щенков было пять, но один из них был ранен. Его спасли жители соседнего города, которые приютили животное и теперь лечат его.

Несколько порховичек начали подкармливать животных, однако, хозяйка стала закрывать их в сарае и не позволять выходить к людям.

Пристройством щенков занялся порховский приют «Добрый», собак он будет отдавать по договору и с возможностью льготной стерилизации.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Ночной авиарейс из Москвы прибудет в Псков с опозданием 14 января
На улице Кузнецкой заработал первый в Пскове проекционный переход
На работу в руководство Великолукской межрайонной больницы приехал врач из Москвы
На 8% сократилось число детей-сирот в Псковской области
240 тысяч рублей заплатит житель Псковской области за попытку узнать гостайну у пограничников
К празднику Крещения в районе пляжа на реке Великой в Пскове оборудуют купель
18 января определят дату выборов нового главы Порховского района
Псковичка призналась в фиктивной регистрации 30 человек в своем доме
Более четырёх тысяч километров разметки нанесли на псковские дороги в 2020 году

Комментарии

Авторизация
No comments
Каникулы строгого режима

Общество
13 января 14:00

Каникулы строгого режима

Коронавирус не помешал туристам отдохнуть на праздниках в Псковской области
Чем сердце успокоится?

Общество / Здоровье
11 января 17:50

Чем сердце успокоится?

Об опасности ишемических атак
100 главных событий 2020 года

Общество
31 декабря 09:00

100 главных событий 2020 года

Чем запомнился в Псковской области минувший год?