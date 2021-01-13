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Общество / Здоровье

На работу в руководство Великолукской межрайонной больницы приехал врач из Москвы

13 января 2021 года, 18:37

Заместителем главного врача по лечебной работе Великолукской межрайонной больницы стал анестезиолог-реаниматолог Московской городской клинической больницы имени О. М. Филатова Вячеслав Чурсин. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

На работу в руководство Великолукской межрайонной больницы приехал врач из Москвы

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Вячеслав Чурсин окончил Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова по специальности «педиатрия» и клиническую ординатуру по специальности «анестезиология-реаниматология» Центральной государственной медицинской академии, сейчас проходит обучение по программе профессиональной переподготовки по специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье». Медик имеет целый ряд сертификатов, в том числе и по интенсивной терапии больных коронавирусом.

Встречу с Вячеславом Чурсиным 13 января провёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он отметил, что необходимо особое внимание уделить организации качественного медицинского обслуживания населения, наладить маршрутизацию пациентов, настроить эффективную работу медицинского персонала. Губернатор обратил внимание, что в последнее время участились обращения великолучан по вопросу медицинского обслуживания.

На работу в руководство Великолукской межрайонной больницы приехал врач из Москвы

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Ещё одно направление работы нового заместителя главного врача — помощь великолукским коллегам в использовании для лечения и диагностики возможностей нового медицинского оборудования, которое поступило по национальному проекту «Здравоохранение».

Московский специалист поблагодарил главу региона за оказанное доверие и заверил, что приложит все силы, знания и опыт для работы на этой ответственной должности. 

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