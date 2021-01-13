На работу в руководство Великолукской межрайонной больницы приехал врач из Москвы

Заместителем главного врача по лечебной работе Великолукской межрайонной больницы стал анестезиолог-реаниматолог Московской городской клинической больницы имени О. М. Филатова Вячеслав Чурсин. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Вячеслав Чурсин окончил Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова по специальности «педиатрия» и клиническую ординатуру по специальности «анестезиология-реаниматология» Центральной государственной медицинской академии, сейчас проходит обучение по программе профессиональной переподготовки по специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье». Медик имеет целый ряд сертификатов, в том числе и по интенсивной терапии больных коронавирусом.

Встречу с Вячеславом Чурсиным 13 января провёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он отметил, что необходимо особое внимание уделить организации качественного медицинского обслуживания населения, наладить маршрутизацию пациентов, настроить эффективную работу медицинского персонала. Губернатор обратил внимание, что в последнее время участились обращения великолучан по вопросу медицинского обслуживания.