На 8% сократилось число детей-сирот в Псковской области

В Псковской области число детей-сирот, состоящих на учёте в региональных органах опеки и попечительства, сократилось на 8%, а банк данных об оставшихся без попечения детях уменьшился на 16%. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

На начало 2021 года на учёте в органах опеки и попечительства Псковской области состоят 1 тыс. 983 ребенка, что на 177 меньше, чем в прошлом году.

В то же время увеличилось число детей, которые находятся на воспитании в семьях: в 2020 году таких было 1 тыс. 818 или 92% от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Еще 165 детей находятся в специализированных организациях и обучаются в учреждениях профессионального образования.

В прошлом году в Псковской области были выявлены 199 детей, оставшихся без попечения родителей, что на 20; меньше, чем в 2019 году. На воспитание в принимающие семьи удалось устроить 210 детей, а 44 ребёнка вернули родителям.