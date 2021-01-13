240 тысяч рублей заплатит житель Псковской области за попытку узнать гостайну у пограничников

240 тысяч рублей заплатит житель Псковской области за попытку узнать государственную тайну у пограничников, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В мае 2020 года 27-летний мужчина планировал организовать контрабанду товаров через границу. Он попытался выяснить у одного из пограничников информацию о системе охраны госграницы. За помощь в реализации его преступного бизнеса он предложил «делиться» частью прибыли с сотрудниками ведомства.

Однако, те не поддались на провокацию и должным образом задокументировали попытку злоумышленника получить информацию, составляющую государственную тайну.

Гражданин был задержан и решением суда признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 283.1 УК РФ (незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну). Сотрудники ведомства предупреждают, что эта статься, помимо штрафа, предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.