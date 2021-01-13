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Происшествия / Преступление

Псковичка призналась в фиктивной регистрации 30 человек в своем доме

13 января 2021 года, 17:31

Псковичка призналась в фиктивной регистрации тридцати граждан РФ в своем доме в деревне Заходы Псковского района, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудники отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Пскову провели проверку соблюдения правил регистрации гражданами Российской Федерации, собственниками жилья и должностными лицами. В ходе контрольных мероприятий они выявили нарушение, в котором заподозрили безработную 43-летнюю псковичку.

Женщина призналась в фиктивной регистрации 30 граждан России в нежилом доме и объяснила, что не собиралась предоставлять его людям, которые были там прописаны. Те, в свою очередь, никогда не были в этом помещении. За последние два года среди клиентов псковички были жители Москвы, Санкт-Петербурга и других субъектов Российской Федерации.

Подозреваемой грозит наказание в виде штрафа в размере от 100 до 500 тысяч рублей, или штрафа в размере зарплаты осужденной за период до 3 лет, или принудительные работ на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или лишения свободы на срок до 3 лет. Эта санкция предусмотрена статьей 322.2 УК РФ. 

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