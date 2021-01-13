Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Образование

Более четырёх тысяч километров разметки нанесли на псковские дороги в 2020 году

13 января 2021 года, 16:24

В минувшем году на дороги Псковской области были нанесены 4 тыс. 19 километров разметки. Работы проводились в рамках мероприятий по повышению безопасности дорожного движения по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Более четырёх тысяч километров разметки нанесли на псковские дороги в 2020 году

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Разметка наносилась горячим и холодным пластиком, дорожной эмалью, для улучшения видимости разметки использовались микростеклошарики со светоотражающими элементами.

Разметку подрядчики наносили и механически, и в ручную. Работы велись во всех муниципалитетах Псковской области. На разных этапах работы — нанесение разметки, в том числе на пешеходных переходах и искусственных неровностях, дублирующих знаков, шумовых полос — были задействованы до 40 специалистов и до 15 единиц техники.

Подрядчиком выступало ООО «Знак-Трейд Спб», заказчик работ - ГБУ Псковской области «Псковавтодор». В сумме контакт составил около 60 млн рублей, которые были выделены из областного бюджета. Гарантия на разметочную краску составляет до 9 месяцев, на термопластик — 2 года.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Ночной авиарейс из Москвы прибудет в Псков с опозданием 14 января
На улице Кузнецкой заработал первый в Пскове проекционный переход
Зоозащитники ищут дом для щенков из Порхова
На работу в руководство Великолукской межрайонной больницы приехал врач из Москвы
На 8% сократилось число детей-сирот в Псковской области
240 тысяч рублей заплатит житель Псковской области за попытку узнать гостайну у пограничников
К празднику Крещения в районе пляжа на реке Великой в Пскове оборудуют купель
18 января определят дату выборов нового главы Порховского района
Псковичка призналась в фиктивной регистрации 30 человек в своем доме

Комментарии

Авторизация
No comments
Каникулы строгого режима

Общество
13 января 14:00

Каникулы строгого режима

Коронавирус не помешал туристам отдохнуть на праздниках в Псковской области
Чем сердце успокоится?

Общество / Здоровье
11 января 17:50

Чем сердце успокоится?

Об опасности ишемических атак
100 главных событий 2020 года

Общество
31 декабря 09:00

100 главных событий 2020 года

Чем запомнился в Псковской области минувший год?