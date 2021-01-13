Более четырёх тысяч километров разметки нанесли на псковские дороги в 2020 году

В минувшем году на дороги Псковской области были нанесены 4 тыс. 19 километров разметки. Работы проводились в рамках мероприятий по повышению безопасности дорожного движения по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Разметка наносилась горячим и холодным пластиком, дорожной эмалью, для улучшения видимости разметки использовались микростеклошарики со светоотражающими элементами.

Разметку подрядчики наносили и механически, и в ручную. Работы велись во всех муниципалитетах Псковской области. На разных этапах работы — нанесение разметки, в том числе на пешеходных переходах и искусственных неровностях, дублирующих знаков, шумовых полос — были задействованы до 40 специалистов и до 15 единиц техники.

Подрядчиком выступало ООО «Знак-Трейд Спб», заказчик работ - ГБУ Псковской области «Псковавтодор». В сумме контакт составил около 60 млн рублей, которые были выделены из областного бюджета. Гарантия на разметочную краску составляет до 9 месяцев, на термопластик — 2 года.