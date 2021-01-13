В УФАС пожаловались на завышенные цены в магазине на территории псковской колонии

В УФАС пожаловались на завышенные цены на продукты в магазине на территории исправительной колонии №2 УФСИН России в поселке Крюки Островского района. Об этом «Псковской правде» рассказали в пресс-службе Управления Федеральной антимонопольной службы России по Псковской области.

По словам заявителя, килограмм сахара в этом магазине стоит около 70 рублей, а сгущенное молоке – 200 рублей.

«В случае нарушения антимонопольного законодательства, выявления сговора, будут приниматься меры антимонопольного реагирования», - сообщила начальник регионального УФАС Ольга Милонаец.

Она отметила, что с 18 декабря 2020 года на «горячую линию» Управления ежедневно поступают жалобы от жителей Пскова и Псковской области. Сотрудники ведомства каждый день мониторят цены на сахар, подсолнечное масло и другие социально значимые продукты.

«Мы внимательно рассматриваем каждое обращение, подробно разъясняем жителям, на какие продукты распространяется Соглашение, а на какие нет, связываемся с торговыми сетями, запрашиваем закупочные цены, самостоятельно проводим мониторинг цен», - сообщила Ольга Милонаец.

В случае выявления нарушений будут осуществляться внеплановые проверки.

С 20 декабря 2020 года вступило в силу соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, которое подписали Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продовольствия подписали. Согласно документу, предельная цена на масло российского производства устанавливается в 95 рублей за литр у производителей и 110 рублей в магазинах, на сахар - 36 и 46 рублей за кг соответственно. Соглашения действуют до 1 апреля 2021 года.