Сергей Грахов: Мы стараемся уходить от укладки асфальта в снег

«Понимаю людей, когда они возмущаются, что асфальт кладут в снег. Это неправильно, мы от этого стараемся уходить», - сказал он.

Чтобы избежать таких случаев, профильный комитет начал готовиться к новому сезону в конце 2020 года. По словам Сергея Грахова, скоро появятся конкурсные процедуры по программе «Формирование комфортной городской среды», в которых предусмотрено достаточно много мероприятий. «Мы хотим провести процедуры, чтобы в середине лета все территории были закончены. Мы делаем упор на то, чтобы подрядчики брали столько, сколько им по силам», - уточнил он и добавил, что на эти цели выделено 158 млн рублей в рамках нацпроекта «Жилье».