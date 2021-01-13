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Транспорт / Инфраструктура

Сергей Грахов: Мы стараемся уходить от укладки асфальта в снег

13 января 2021 года, 15:38

Укладка асфальта в снег – это неправильно, заявил председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов в эфире ПАИ-live.

Сергей Грахов: Мы стараемся уходить от укладки асфальта в снег

Фото Псковского агентства информации

«Понимаю людей, когда они возмущаются, что асфальт кладут в снег. Это неправильно, мы от этого стараемся уходить», - сказал он.

Чтобы избежать таких случаев, профильный комитет начал готовиться к новому сезону в конце 2020 года. По словам Сергея Грахова, скоро появятся конкурсные процедуры по программе «Формирование комфортной городской среды», в которых предусмотрено достаточно много мероприятий. «Мы хотим провести процедуры, чтобы в середине лета все территории были закончены. Мы делаем упор на то, чтобы подрядчики брали столько, сколько им по силам», - уточнил он и добавил, что на эти цели выделено 158 млн рублей в рамках нацпроекта «Жилье». 

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