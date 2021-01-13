В национальном парке «Себежский» появится первый в России музей дров, рассказала директор нацпарка Надежда Подоплёкина в эфире проекта ПАИ-live 13 января.

Первую часть музея, рассказывающую о роли леса и древесины в жизни человека, планируется открыть уже этим летом. «Думаю, какие-то гастрономические мероприятия тоже будем устраивать», - поделилась Надежда Подоплёкина.

Другой проект нацпарка - контора лесничества 50-х годов в аутентичном стиле. Ее хотят создать в деревне Рудня. Этот музеифицированный объект предусмотрен для ночлега туристов.

Еще один музей соберет в себе старую технику лесника: машинку для высадки саженцев, устройство для отшелушивания семян шишек и старую пожарную технику.

Эти три точки войдут в кластер «Лесничество лесника», который предусматривает новую экотропу и обновлённые туристические стоянки в Осынском и Ормейском лесничествах.

Кроме того, в планах у нацпарка создание лесного квартала в Себеже между озерами Себежское и Ороно в границах 11-го квартала Мидинского лесничества. Эта рекреационная зона с мини-презентационной площадкой «Зеленый квартал» и шестью экологическими тропами также должна появится к лету.

«Возле родника будет несколько входов в презентационную зону, появятся указатели - «Туда пойдешь — лесником станешь», «Туда пойдешь — охотоведом станешь», гидрометеорологом, ихтиологом, орнитологом, ученым-исследователем. Появится небольшой эколого-просветительский центр глэмпингового типа — это привычные туристические стоянки, места отдыха», - рассказала Надежда Подоплёкина.

Протяжённость троп составит от полутора до трёх километров.