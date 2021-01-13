Подрядчики рассказали, чем посыпают улицы Пскова зимой

Так, директор компании «СитиИнвестГрупп» Павел Талебин рассказал, что для уборки улиц используется галит - смесь песка и соли. В среднем за зиму расходуется от двух до трех тысяч тонн этой смеси. Однако, объемы зависят от погоды и количества снега. В этом сезоне компания закупила пять тысяч тонн смеси из Карелии и Смоленска. Еще некоторое количество осталось с прошлого года на складах.

Псковское агентство информации узнало у подрядчиков, чем они посыпают улицы Пскова зимой, откуда берут посылку и сколько смеси необходимо.

По словам Павла Талебина, норма посыпки для первой и второй группы дорог составляет пять граммов на один квадратный метр дорожного полотна.

В комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области уточнили, что уборкой улично-дорожной сети центральной части города Пскова занимается «Псковавтодор». Все тротуары и автобусные остановки они посыпают только солью. Однако, при наледи может использоваться и песчано-соляная смесь, которая хорошо предотвращает скольжение и обеспечивает лучшее сцепление с дорогой для пешеходов.

Согласно контракту, норма посыпки составляет 20 граммов на квадратный метр. На весь объем улично-дорожной сети по контракту уходит примерно 13 тонн соли.

Дороги третьей группы, к которым, например, относятся улицы Железнодорожная и Рельсовая, посыпаются песчано-соляной смесью. Просто песок используется для посыпки дорог четвертой группы – частного сектора.

Кроме того, в профильном комитете подчеркнули, что специалисты «Псковавтодор» укладывается в нормативные сроки по уборке улиц от снега и наледи: на очистку тротуаров уходят сутки, на очистку дороги – 4-5 часов после окончания снегопада.

В работе задействованы четыре комбинированных дорожных машины, два трактора МТЗ с отвалами и три мини-погрузчика с отвалами. Также вечером на тротуары выходит техника со щетками, которая борется с наледью. Весь этот транспорт занимается снегоочисткой и посыпкой солью улично-дорожной сети центральной части города Пскова.