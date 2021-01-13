Более 50 новых автобусов уже вышли на маршруты в Псковской области, сообщает официальный Telegram-канал региона со ссылкой на комитет по транспорту.

Всего в область доставили 249 автобусов различного класса. 201 автобус передали ГППО «Псковпассажиравтотранс» и 14 его районных филиалов.

Остальные 48 были направлены в ГППО «Славяне», это автобусы марок ПАЗ и ГАЗ City. Часть из них вышли на линии в Великолукском, Новосокольническом, Локнянском, Куньинском и Невельском районах.

В настоящее время ведется усиленная работа по постановке новых автобусов на учет. Соответствующее поручение дал губернатор Михаил Ведерников. В ближайшее время транспорт выйдет на дороги региона.

Новые автобусы Псковская область получила при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. На эти цели региону было направлено более 1,2 млрд рублей.