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Общество

Новый автобус и багги купит нацпарк «Себежский» для проведения экскурсий

13 января 2021 года, 12:21

В национальном парке «Себежский» появятся новый автобус и багги для проведения экскурсий, сообщила директор нацпарка Надежда Подоплёкина в эфире проекта ПАИ-live 12 января.

Средства на покупку транспорта выделило Министерство природных ресурсов РФ в рамках национального проекта «Экология» по сохранению биоразнообразия и развитию туризма. Руководство парка отправило учредителю - Минприроды -  заявку на 20,7 млн рублей в конце ноября 2020 года. По словам Подоплёкиной, документ рассмотрели очень быстро и уже 7 декабря было заключено соглашение по совместной реализации планов.

«Мы покупаем небольшой экскурсионный автобус, в первую очередь, чтобы обеспечить по территории парка транспортировку маломобильных граждан. Мы будем принимать заявки для небольших групп и предлагать небольшие экскурсии по зелёной зоне. Проходимый российский автобус, который будет дооборудован специально для того, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья могли посещать территорию национального парка», - подчеркнула Надежда Подоплекина и добавила, что дополнительно планируется приобрести один багги, который также будет возить туристов.

Кроме того, в национальном парке необходимо обновить туристическую инфраструктуру на озерах Зеленец Осынского участкового лесничества и Зеленец Ормейского участкового лесничества. В настоящее время заключены госконтракты, которые должны быть реализованы к лету 2021 года. 

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Комментарии

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Бабулечка
12:56 13.01.2021

Будет неудивительно, если парк "Себежский" отойдет в федеральную собственность.

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