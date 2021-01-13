Председатель комитета по транспорту рассказал об уборке дорог в Псковской области

Об уборке дорог Псковской области в новогодние праздники рассказал председатель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин в эфире проекта ПАИ-live.

По его словам, первые числа января в Псковской области выдались снежными: был обильный снегопад и налипание мокрого снега. «Непогода вызвала дискомфорт у граждан», - подчеркнул Елкин. В частности, из-за нее были задержки на некоторых маршрутах.

«В первый день были обращения по центральным дорогам, потом - более частные», - отметил председатель профильного комитета и добавил, что все обращения и жалобы на уборку улиц комитет отрабатывал в штатном режиме.

«Мы провели работу с администрацией города Пскова, направленную на улучшение в части уборки улиц от снега, - заявил Борис Елкин. – Зима будет продолжаться, и нужно уделить внимание всем».

Районы также не остались без внимания: им комитет оказывает помощь в оснащении необходимой техникой.