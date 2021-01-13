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Транспорт

Борис Елкин: Транспортные карты в Пскове прижились

13 января 2021 года, 11:18

Транспортные карты в псковских автобусах прижились, заявил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в эфире ПАИ-live 13 января.

Борис Елкин: Транспортные карты в Пскове прижились

Фото Псковского агентства информации

«Были обращения в первое время, сейчас все, кто пользуются картами, понимают, куда идти, куда звонить. Стараемся отрабатывать каждое обращение», - отметил председатель комитета.

По его словам, географию новой системы оплаты, которая была введена в общественном транспорте Пскова с 1 ноября, планируется расширять.

Также Борис Елкин напомнил, что продлить карту можно с 25 по 5 числа каждого месяца. В остальное время ее можно пополнить как кошелек.

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