Губернатор Псковской области поздравил журналистов с Днём российской печати

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил журналистов, сотрудников полиграфических предприятий и издательств с профессиональным праздником — Днём российской печати. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Каждый из вас вносит большой вклад в оперативное предоставление людям актуальной информации о событиях в нашей области и стране, формирует общественное мнение, способствует развитию диалога между властью и обществом», - отметил глава региона.

Он подчеркнул, что печатные издания до сих пор остаются удобным источником информации для жителей Псковской области и напомнил, что была проведена большая работа: в 2020 году районные газеты сделали более современными, интересными и доступными для читателей.

Глава региона обратил внимание на то, что всё больше изданий переходят на интернет-площадки. «Тем дороже для жителей печатные страницы родной газеты, где авторы не понаслышке знают о местных проблемах, близки к народу и напрямую общаются с читателями», - подчеркнул губернатор и отметил, что местные издания является незаменимым атрибутом и символом преемственности традиций в каждом доме.

Михаил Ведерников поблагодарил работников печатной журналистики за их труд и преданность профессии. Традиционно он пожелал им здоровья, счастья, благополучия, профессиональных успехов, а также вдохновения и творческих побед.