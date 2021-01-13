11 тысяч человек посетили Изборск в дни новогодних праздников, сообщается в Instagram-аккаунте музея-заповедника «Изборск».

«Что казалось обычным раньше, кажется невероятным сейчас! Поэтому мы благодарим 11 000 человек, которые в дни новогодних каникул насладились великолепием древнего Изборска!» - говорится в сообщении.

Сотрудники музея отметили, что для туристов было проведено 70 экскурсий, а также приготовлено более 3 тысяч блинов в музейном кафе.