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Общество

Александр Котов поздравил псковских журналистов с профессиональным праздником

13 января 2021 года, 10:01

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил ветеранов и сотрудников средств массовой информации Псковской области с Днём российской печати, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента.

Александр Котов поздравил псковских журналистов с профессиональным праздником

От отметил, что в условиях развития цифровых технологий и всеобщей информатизации удержать читателей и завоевать их доверие довольно трудно. Однако, главным в работе журналиста остаются порядочность и высокий уровень профессионального мастерства, аудитория ценит непредвзятое освещение событий, конструктивную критику и аналитику общественных процессов, подчеркнул Александр Котов.

От себя лично и имени Псковского областного Собрания депутатов он пожелал псковским средствам массовой информации процветать, добиваться дальнейших профессиональных высот, иметь дружную команду и рост читательской аудитории. «Здоровья и благополучия всем работникам СМИ! И пусть в актуальной информационной повестке будет как можно больше позитивных новостей!» - отметил председатель Собрания. 

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