Александр Котов поздравил псковских журналистов с профессиональным праздником

От отметил, что в условиях развития цифровых технологий и всеобщей информатизации удержать читателей и завоевать их доверие довольно трудно. Однако, главным в работе журналиста остаются порядочность и высокий уровень профессионального мастерства, аудитория ценит непредвзятое освещение событий, конструктивную критику и аналитику общественных процессов, подчеркнул Александр Котов.

От себя лично и имени Псковского областного Собрания депутатов он пожелал псковским средствам массовой информации процветать, добиваться дальнейших профессиональных высот, иметь дружную команду и рост читательской аудитории. «Здоровья и благополучия всем работникам СМИ! И пусть в актуальной информационной повестке будет как можно больше позитивных новостей!» - отметил председатель Собрания.