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Общество / Здоровье

В Псковской области 12 января количество выздоровевших от COVID-19 превысило число заболевших

13 января 2021 года, 09:29

В Псковской области количество выздоровевших от COVID-19 12 января превысило число заболевших, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Так, за сутки от коронавируса поправился 241 пациент (всего 13 тыс. 981). При этом подтвердилось заболевание только у 199 человек (всего 26 тыс. 483).

В Псковской области 12 января количество выздоровевших от COVID-19 превысило число заболевших

Больше всего инфицированных за минувшие сутки прибавилось в Пскове (всего 9 тыс. 774) – 91 человек. 18 ковидбольных выявили в Псковском районе (всего 2 тыс. 241), 11 – в Островском (всего 1 тыс. 224) и 10 – в Новосокольническом (всего 572).

В остальных муниципалитетах региона подтвердилось менее 10 случаев. Ни одного заболевшего не добавилось в Себежском, Бежаницком и Усвятском районах.

За минувшие сутки провели 1 тыс. 685 исследований на коронавирус. Всего в Псковской области выполнили 227 тыс. 265 тестов.

Умерли от коронавируса 107 человек.

«Динамика распространения заболевания снизилась, но опасность не ушла. Берегите себя!» - написал Михаил Ведерников. 

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