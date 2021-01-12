Знаменитый стаффордширский терьер из Пскова помогает поддерживать бездомных животных

Стафордширский терьер Ханна из Пскова - мировая знаменитость. Сувениры с изображением собаки моментально раскупают фанаты из разных стран. Так, сто календарей с лучшими фотографиями догмодели разобрали в самый короткий срок, сообщает Псковское агентство информации.

Все средства от их продажи хозяйка Елена Колачева направила в собачьи приюты на лекарства и еду. «Смотрю на бездомных хвостиков, которые ждут своих мам и пап в приютах, и у меня сердце екает», - поделилась она.