Знаменитый стаффордширский терьер из Пскова помогает поддерживать бездомных животных

Стафордширский терьер Ханна из Пскова - мировая знаменитость. Сувениры с изображением собаки моментально раскупают фанаты из разных стран. Так, сто календарей с лучшими фотографиями догмодели разобрали в самый короткий срок, сообщает Псковское агентство информации.
Все средства от их продажи хозяйка Елена Колачева направила в собачьи приюты на лекарства и еду. «Смотрю на бездомных хвостиков, которые ждут своих мам и пап в приютах, и у меня сердце екает», - поделилась она.
Собака приобрела популярность во время первой волны карантина, когда в интернете появился всероссийский флешмоб #ИЗОизоляция. Множество человек подхватили эту идею и начали делать копии известных полотен. Ханна оказалась одной из немногих собак, которым удалось передать человеческие образы и набрать при этом тысячи комментариев и лайков в соцсетях.
Сейчас Ханну начали печатать крупнейшие газеты планеты и снимать федеральные телеканалы, а ее хозяйку Елену Колачеву приглашают на британское телешоу.