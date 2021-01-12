Перспективы развития региональных СМИ обсудили Михаил Ведерников и Ирина Федорова

В преддверии Дня российской печати губернатор Михаил Ведерников провел рабочую встречу с руководителем АНО «Издательский дом «МЕДИА 60» и АНО «Издательский дом «МЕДИАЦЕНТР 60» Ириной Федоровой, сообщили «Псковской правде» в администрации Псковской области.



Стороны обсудили перспективы развития региональных СМИ. Так, в текущем году планируется расширить радиовещание и провести цифровизацию коммуникации между информационными площадками. Михаил Ведерников выразил уверенность, что журналисты справятся со всеми новыми вызовами и поставленными задачами этого года. Также глава региона поздравил Ирину Федорову и представителей печатных СМИ региона с предстоящим профессиональным праздником. По его словам, жители доверяют журналистам печатных изданий, потому что те освещают самые актуальные вопросы для жителей районов. В частности, материалы касаются и коронавируса.



«Труд журналистов востребован и значим. Они выступают своеобразным медиатором между властью и обществом, что помогает оперативно обращать внимание на актуальные вопросы и быстро их решать», — сказал Михаил Ведерников. Ирина Федорова поблагодарила главу региона за высокую оценку журналистского труда и доложила об итогах СМИ, входящих в АНО, в 2020 году. Она отметила, что в 2020 году рост коснулся всех основных показателей. В частности, редакции печатных изданий начали активнее вести социальные сети, что эффективно привлекает новых читателей и рекламодателей. Дополнительно районные газеты внедряют новые форматы работы вместе с региональными СМИ.