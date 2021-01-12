Бесплатный каток открылся на улице Владимирской в Псковском районе

На улице Владимирской в новом микрорайоне деревни Родина Псковского района открыли бесплатный каток. Об его открытии сообщил руководитель управляющей компании «Псковжилсервис» Андрей Тарасов в сообществе микрорайона «Вконтакте» утром 12 января, пишет «Комсомольская правда. Псков».
По традиции каток залили на хоккейной площадке у дома 5а по улице Владимирской.
Режим работы катка
Фото опубликовано Андреем Тарасовым
Андрей Тарасов отметил, что единовременно на катке, площадь которого составляет всего 10 квадратных метров, могут находиться только 40 человек. Такие меры предусмотрены в связи с эпидемиологической обстановкой в городе.
Каток на улице Владимирской
Фото опубликовано Андреем Тарасовым
Также в Пскове будут работать пять платных катков, некоторые из которых ещё не открылись.