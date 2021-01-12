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Общество

Бесплатный каток открылся на улице Владимирской в Псковском районе

12 января 2021 года, 19:10

На улице Владимирской в новом микрорайоне деревни Родина Псковского района открыли бесплатный каток. Об его открытии сообщил руководитель управляющей компании «Псковжилсервис» Андрей Тарасов в сообществе микрорайона «Вконтакте» утром 12 января, пишет «Комсомольская правда. Псков».

По традиции каток залили на хоккейной площадке у дома 5а по улице Владимирской. 

Бесплатный каток открылся на улице Владимирской в Псковском районе
Режим работы катка
Фото опубликовано Андреем Тарасовым

Андрей Тарасов отметил, что единовременно на катке, площадь которого составляет всего 10 квадратных метров, могут находиться только 40 человек. Такие меры предусмотрены в связи с эпидемиологической обстановкой в городе.

Бесплатный каток открылся на улице Владимирской в Псковском районе
Каток на улице Владимирской
Фото опубликовано Андреем Тарасовым

Также в Пскове будут работать пять платных катков, некоторые из которых ещё не открылись. 

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