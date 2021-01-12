Бесплатный каток открылся на улице Владимирской в Псковском районе

На улице Владимирской в новом микрорайоне деревни Родина Псковского района открыли бесплатный каток. Об его открытии сообщил руководитель управляющей компании «Псковжилсервис» Андрей Тарасов в сообществе микрорайона «Вконтакте» утром 12 января, пишет «Комсомольская правда. Псков». По традиции каток залили на хоккейной площадке у дома 5а по улице Владимирской.



Андрей Тарасов отметил, что единовременно на катке, площадь которого составляет всего 10 квадратных метров, могут находиться только 40 человек. Такие меры предусмотрены в связи с эпидемиологической обстановкой в городе.