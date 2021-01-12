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Культура / Фестиваль

Организаторы рассказали, как пройдёт фестиваль «Хельга» под Псковом

12 января 2021 года, 18:23

Организатор фестиваля «Хельга», который ежегодно проходит на родине княгини Ольги в Выбутах под Псковом, Василий Мизгирёв рассказал, каким планируется мероприятие в 2021 году. Как пишет «Комсомольская правда. Псков», в этом году фестиваль намечен на 2-4 июля. Он будет мультивековым: от раннего до позднего средневековья.

Организаторы рассказали, как пройдёт фестиваль «Хельга» под Псковом

В прошлом году псковская общественная организация «Былины Древнего Пскова» выиграла президентский грант на развитие фестиваля, средства которого пойдут на приобретение сцены и закупку звукового оборудования, а также организационные моменты. На деньги областного гранта организация организует доставку гостей на фестиваль и подготовку территории к мероприятию: установку биотуалетов, вывоз мусора.

Василий Мизгирёв начал заниматься обустройством территории еще до первых морозов. Он убрал свалку, устроенную местными жителями, высадил стену из можжевельника, начал строительство заграждения, а также собрал каменный монумент. Организатор фестиваля поделился, что на камне появится рисунок. Однако, он еще не знает какой именно.

Организаторы рассказали, как пройдёт фестиваль «Хельга» под Псковом

В текущем году планируется начать возведение крепости под открытым небом. «Строительство крепости - перспектива лет. Не хочется торопиться и делать как попало: делать из горбыля и частокола. Не хочу никого обидеть, это просто мое видение», – отметил Мизгирёв и добавил, что за основу он берет парк «Киевская Русь», где реконструкторы построили копию Киева. «Я, конечно, таких масштабов не достигну – у них территория намного больше, у нас будет небольшая крепость», - подчеркнул организатор фестиваля. Подробнее о фестивале в Выбутах можно почитать на сайте «Комсомольской правды. Псков»

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