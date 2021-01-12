Организаторы рассказали, как пройдёт фестиваль «Хельга» под Псковом

Организатор фестиваля «Хельга», который ежегодно проходит на родине княгини Ольги в Выбутах под Псковом, Василий Мизгирёв рассказал, каким планируется мероприятие в 2021 году. Как пишет «Комсомольская правда. Псков» , в этом году фестиваль намечен на 2-4 июля. Он будет мультивековым: от раннего до позднего средневековья.

В прошлом году псковская общественная организация «Былины Древнего Пскова» выиграла президентский грант на развитие фестиваля, средства которого пойдут на приобретение сцены и закупку звукового оборудования, а также организационные моменты. На деньги областного гранта организация организует доставку гостей на фестиваль и подготовку территории к мероприятию: установку биотуалетов, вывоз мусора.

Василий Мизгирёв начал заниматься обустройством территории еще до первых морозов. Он убрал свалку, устроенную местными жителями, высадил стену из можжевельника, начал строительство заграждения, а также собрал каменный монумент. Организатор фестиваля поделился, что на камне появится рисунок. Однако, он еще не знает какой именно.