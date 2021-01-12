Полицейские Кабардино-Балкарии завели уголовное дело на псковича из-за контрабандных сигарет, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе МВД по Кабардино-Балкарской Республике.

В июне 2020 года сотрудники полиции ВОГОиП МВД России задержали на федеральном контрольно-пропускном пункте «Малка» большегрузную машину с прицепом, в которых были обнаружены более 182 тысяч пачек сигарет иностранного производства. Водитель грузовика сообщил, что перевозит груз полученный от заказчика в один из регионов Северо-Кавказского федерального округа. Сопроводительных документов на продукцию у него не оказалось. По данным экспертизы, стоимость изъятой партии оценивается в 33,8 миллиона рублей.

Владельца сигарет задержали в декабре 2020 года по месту жительства. Им оказался 45-летний житель Пскова. В его складских помещениях сотрудники отдела МВД России по Зольскому району обнаружили еще одну партию сигарет. Там правоохранители нашли 198 тысяч немаркированных пачек сигарет иностранного производства стоимостью 36,6 миллиона рублей.

Следственный отдел ОМВД России по Зольскому району предъявил 45-летнему псковичу обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации).

Обвиняемый признался в содеянном. Расследование продолжается.