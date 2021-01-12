Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Почти 100 псковских педагогов находятся на больничном из-за ОРВИ или COVID-19

12 января 2021 года, 16:47

Почти 100 псковских педагогов находятся на больничном из-за ОРВИ или COVID-19, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области со ссылкой на руководителя комитета по образованию Александра Седунова.

Почти 100 псковских педагогов находятся на больничном из-за ОРВИ или COVID-19

В связи с этим, комитет по образованию намерен возобновить практику замещения больных педагогов студентами ПсковГУ. Это необходимо, чтобы учебный процесс у детей не прерывался. На сегодняшний день нет ни одной закрытой на карантин школы или детского сада в Псковской области.

В настоящее время специалисты выясняют всю информацию о существующей ситуации с замещением больных педагогов.

Осенью учителей замещали 47 студентов. В этом году они смогут приступить к практике после окончания зимней сессии и каникул. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Знаменитый стаффордширский терьер из Пскова помогает поддерживать бездомных животных
Перспективы развития региональных СМИ обсудили Михаил Ведерников и Ирина Федорова
Бесплатный каток открылся на улице Владимирской в Псковском районе
Организаторы рассказали, как пройдёт фестиваль «Хельга» под Псковом
Полицейские Кабардино-Балкарии завели уголовное дело на псковича из-за контрабандных сигарет
Псковская область подписала соглашение с первым в России фондом продовольствия
В Псковской области будет работать санавиация от компании «Янтарь»
Лабрадор пресек ввоз наркотиков на российско-эстонской границе в Псковской области
Порядка двух тысяч псковичей обратились в травмпункт в новогодние праздники

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Чем сердце успокоится?

Общество / Здоровье
11 января 17:50

Чем сердце успокоится?

Об опасности ишемических атак
100 главных событий 2020 года

Общество
31 декабря 09:00

100 главных событий 2020 года

Чем запомнился в Псковской области минувший год?
Праздник под маской

Общество
30 декабря 12:33

Праздник под маской

Ведущие и аниматоры впервые за долгие годы планируют встречать Новый год в кругу семьи