Почти 100 псковских педагогов находятся на больничном из-за ОРВИ или COVID-19, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области со ссылкой на руководителя комитета по образованию Александра Седунова.

В связи с этим, комитет по образованию намерен возобновить практику замещения больных педагогов студентами ПсковГУ. Это необходимо, чтобы учебный процесс у детей не прерывался. На сегодняшний день нет ни одной закрытой на карантин школы или детского сада в Псковской области.

В настоящее время специалисты выясняют всю информацию о существующей ситуации с замещением больных педагогов.

Осенью учителей замещали 47 студентов. В этом году они смогут приступить к практике после окончания зимней сессии и каникул.