Псковская область подписала соглашение с первым в России фондом продовольствия

Псковская область и Фонд продовольствия «Русь» подписали соглашение о взаимодействии, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. Подписи под документом поставили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель управляющего совета благотворительного фонда «Фонд продовольствия «Русь» Георгий Романов 12 января.

Договор направлен на совместную реализацию благотворительных проектов, затрагивающих вопросы продовольственной помощи и волонтерского движения на территории Псковской области.

Михаил Ведерников отметил, что подписание соглашения — это продолжение совместной работы, которая длится уже около полугода. Так, в сентябре 2020 года открылось региональное отделение благотворительного фонда «Русь» в Пскове. «Общими усилиями нам удалось оказать поддержку более 7 тыс. жителей области. Мы обсудили, что было бы неплохо, если отделения фонда появятся в каждом районе. Это позволит увеличить количество людей, которым можно будет оказать необходимую помощь, и делать это более оперативно», — подчеркнул губернатор и поблагодарил руководство фонда за сотрудничество.

Председатель управляющего совета фонда Георгий Романов поблагодарил администрацию региона за поддержку в открытии новых отделений и за оказание помощи людям. «Даже, несмотря на коронавирус, мы стараемся. Спасибо за это всем сотрудникам регионального отделения фонда», — добавил Георгий Романов.

По словам президента Фонда продовольствия «Русь» Юлии Назаровой, сейчас в регионе действуют шесть отделений фонда в разных муниципалитетах. Уже в текущем году планируется сделать продовольственную помощь максимально доступной, увеличив объемы, сообщила она.

Фонд продовольствия «Русь» - первый в России «банк продовольствия», оказывающий помощь продуктами питания многодетным, малоимущим семьям с детьми и нуждающимся пенсионерам. Региональные отделения фонда работают в десяти регионах РФ.

Организация работает с крупнейшими российскими производителями товаров народного потребления, ритейл сетями, сетями общественного питания. Они на договорной основе жертвуют излишки своей продукции, пригодной к употреблению по всем нормам действующего законодательства, в фонд.

В Псковской области продукты распределяются через региональные и муниципальные волонтерские штабы, Центры социального обслуживания, Профсоюзы, службы помощи «Белый цветок» при храме Святителя Василия Великого на Горке. За полгода работы волонтеры региона раздали более 6 тонн продовольствия.