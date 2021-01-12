В Псковской области будет работать санавиация от компании «Янтарь» из Калининграда. Как сообщается на сайте госзакупок, 12 января был проведён электронный аукцион на предоставление услуг санитарной авиации, победителем которого стала ООО «Авиакомпания «Янтарь».

Компания будет осуществлять вылеты по заявке Псковской областной клинической больницы. Перевозчик займется транспортировкой больных или пострадавших в медицинские учреждения Пскова и Псковской области, а также Москвы и Санкт-Петербурга.

По условиям контракта, на год заложены 380 часов налёта. При этом вылет должен состоятся не более, чем через 30 минут после поступления заявки в тёплое время года и 60 минут – в холодное.

Начальная (максимальная) цена закупки составила 68 млн 84 тыс. 455 рублей.