Лабрадор пресек ввоз наркотиков на российско-эстонской границе в Псковской области

Лабрадор по кличке Шок обнаружил наркотики в кабине легкового автомобиля на российско-эстонской границе в новогодние праздники, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.
Лабрадор по кличке Шок обнаружил наркотики в кабине легкового автомобиля на российско-эстонской границе в новогодние праздники, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.
Наркотики попытались провести в Россию через таможенный пост МАПП Шумилкино в Печорском районе. Нарушитель спрятал 1,19 грамма наркотического вещества под ковриком пассажирского сиденья. Однако, собака нашла его при осмотре.
Сотрудники таможни при детальном обыске обнаружили полиэтиленовый пакет с веществом зеленовато-коричневого цвета растительного происхождения. Дальнейшая экспертиза указала, что в пакете был каннабис.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 229.1 УК РФ. В настоящее время ведутся следственные действия.
По словам начальника кинологического отдела таможни Тимура Ханнанова, двухгодовалый Шок выявил уже 7 граммов наркотических веществ. Поиску запрещенных веществ лабрадор обучался в Кинологическом центре ФТС России.