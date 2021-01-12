Порядка двух тысяч псковичей обратились в травмпункт в новогодние праздники

Порядка двух тысяч человек обратились за помощью в травмпункт Псковской областной клинической больницы в новогодние праздники, сообщил заведующий травмпунктом приемного отделения медучреждения Вадим Букша в эфире проекта ПАИ-live 12 января.

«Если сравнивать с обычными днями, то в ноябре-декабре было 1000-1200 человек, в праздничные дни – 2 тысячи человек, 30-40 человек - в будни, 50-60 человек - в праздники», - отметил Вадим Букша.

Он подчеркнул, что количество обращений в травмпункт зависит от сезона. «Праздничные дни отличаются тем, что с травмами поступает больше людей, особенно в этот сезон, когда погода благоприятствует к отдыху, в праздники люди принимают алкоголь и теряют бдительность и дисциплину. Когда появился снег и гололед — возросло количество», - заявил врач.

Однако, из-за пандемии коронавируса жители Псковской области стали реже выходить из дома. В частности, на празднованиях в городе не было массовости.

По словам гостя эфира, в этом году псковичи обращались чаще с ушибами рук и ног, а также переломами и вывихами.