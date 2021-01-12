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Общество / Здоровье

Порядка двух тысяч псковичей обратились в травмпункт в новогодние праздники

12 января 2021 года, 13:42

Порядка двух тысяч человек обратились за помощью в травмпункт Псковской областной клинической больницы в новогодние праздники, сообщил заведующий травмпунктом приемного отделения медучреждения Вадим Букша в эфире проекта ПАИ-live 12 января.

«Если сравнивать с обычными днями, то в ноябре-декабре было 1000-1200 человек, в праздничные дни – 2 тысячи человек, 30-40 человек - в будни, 50-60 человек - в праздники», - отметил Вадим Букша.

Он подчеркнул, что количество обращений в травмпункт зависит от сезона. «Праздничные дни отличаются тем, что с травмами поступает больше людей, особенно в этот сезон, когда погода благоприятствует к отдыху, в праздники люди принимают алкоголь и теряют бдительность и дисциплину. Когда появился снег и гололед — возросло количество», - заявил врач.

Однако, из-за пандемии коронавируса жители Псковской области стали реже выходить из дома. В частности, на празднованиях в городе не было массовости.

По словам гостя эфира, в этом году псковичи обращались чаще с ушибами рук и ног, а также переломами и вывихами.

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Комментарии

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Бабулечка
14:46 12.01.2021

Очевидно, что горадминистрация была на отдыхе все десять дней. 6 января в детском парке гололед, и ездят по парку два трактора, всё примерзло так, что и тракторы бессильны, а посыпать не посыпано ничем. В пять вечера, когда народ в парке, спрашивается, что этим тракторам делать в парке, одни неудобства от них для горожан , а запах солярки на весь парк от их ненужной работы. Такой отдых у детей и взрослых получился. В финском парке ничем не обрабатывалось . Где хозяева города были?

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