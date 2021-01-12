Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика

Почти миллиард рублей сэкономили заказчики Псковской области на госзакупках в 2020 году

12 января 2021 года, 13:21

Более 930 млн рублей сэкономили заказчики Псковской области при реализации государственных закупок в 2020 году, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Так, большая часть средств - около 700 млн рублей - сэкономлена на централизованных закупках, которые провел комитет по закупкам Псковской области.

Всего в 2020 году проведено 6 тыс. 885 процедур в секторе государственных закупок, определивших поставщиков, подрядчиков, исполнителей. Суммарная начальная (максимальная) цена контрактов составила порядка 17 млрд рублей, по итогам которых заключили контрактов на 16,4 млрд рублей.

Основной способ определения поставщика - электронный аукцион. С помощью него реализовано 97,8% всех закупок, на которые потратили 90,7% всех средств. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Псковской области будет работать санавиация от компании «Янтарь»
Лабрадор пресек ввоз наркотиков на российско-эстонской границе в Псковской области
Порядка двух тысяч псковичей обратились в травмпункт в новогодние праздники
ДТП на переезде в Великолукском районе не отразилось на графике движения поездов
Автомобиль попал под поезд на переезде Великие Луки — Ушицы
Около 180 человек задержали в новогодние праздники за попытку незаконно пересечь границу в Псковской области
О размере минимальной зарплаты договорились псковские профсоюзы, региональные власти и работодатели
Михаил Ведерников: Своей работой прокуратура вносит весомый вклад в развитие Псковской области
Коронавирус унес жизнь еще одного псковича

Комментарии

Авторизация
No comments
Полное погружение

Экономика / Я – социальный предприниматель
29 декабря 15:55

Полное погружение

Псковичка рассказала, для кого делает «страшные» квесты и где искала для них реквизит

Гости из будущего

Экономика / Я – социальный предприниматель
21 декабря 14:48

Гости из будущего

Предприниматель предлагает идеальный досуг для школьников
Парк, деловая зона или «резерв» для потомков?

Экономика
30 ноября 14:23

Парк, деловая зона или «резерв» для потомков?

Судьбу территории бывшего рынка на Четырех углах обсудили на градсовете Пскова