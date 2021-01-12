Почти миллиард рублей сэкономили заказчики Псковской области на госзакупках в 2020 году

Более 930 млн рублей сэкономили заказчики Псковской области при реализации государственных закупок в 2020 году, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Так, большая часть средств - около 700 млн рублей - сэкономлена на централизованных закупках, которые провел комитет по закупкам Псковской области.

Всего в 2020 году проведено 6 тыс. 885 процедур в секторе государственных закупок, определивших поставщиков, подрядчиков, исполнителей. Суммарная начальная (максимальная) цена контрактов составила порядка 17 млрд рублей, по итогам которых заключили контрактов на 16,4 млрд рублей.

Основной способ определения поставщика - электронный аукцион. С помощью него реализовано 97,8% всех закупок, на которые потратили 90,7% всех средств.