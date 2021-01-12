ДТП на переезде в Великолукском районе не отразилось на графике движения поездов

ДТП, произошедшее 12 января около 11:35 в Великолукском районе на железнодорожном переезде на 473-м километре перегона Сердце – Великие Луки Октябрьской железной дороги, не отразилось на графике движения поездов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Октябрьской магистрали.

На переезде произошло столкновение автомобиля «Ауди» и состава. «Водитель легкового автомобиля в нарушение правил дорожного движения выехал на железнодорожный переезд при исправно работающей световой сигнализации перед приближающимся локомотивом грузового поезда. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось», - отметили в пресс-службе ОЖД.

В этом ДТП никто не пострадал. Автомобиль получил незначительные повреждения, схода подвижного состава не произошло.