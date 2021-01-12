Михаил Ведерников: Своей работой прокуратура вносит весомый вклад в развитие Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил руководство, сотрудников и ветеранов региональной прокуратуры с профессиональным праздником. Поздравление глава региона выложил у себя в Instagram-аккаунте.

Он отметил верность долгу и принципам прокуратуры Псковской области, которые сохраняются многими поколениями, а также профессионализм сотрудников ведомства и доскональное знание закона.

Михаил Ведерников напомнил, что прокуратура является гарантом правосудия, обеспечивающим законность, защиту прав и свобод граждан.

«Своей службой они вносят весомый вклад в развитие Псковской области и этот труд заслуживает искренней благодарности и уважения», - подчеркнул губернатор и пожелал сотрудникам и ветеранам ведомства здоровья, счастья, благополучия и успешной работы.