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Общество

Михаил Ведерников: Своей работой прокуратура вносит весомый вклад в развитие Псковской области

12 января 2021 года, 12:02

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил руководство, сотрудников и ветеранов региональной прокуратуры с профессиональным праздником. Поздравление глава региона выложил у себя в Instagram-аккаунте.

Михаил Ведерников: Своей работой прокуратура вносит весомый вклад в развитие Псковской области

Он отметил верность долгу и принципам прокуратуры Псковской области, которые сохраняются многими поколениями, а также профессионализм сотрудников ведомства и доскональное знание закона.

Михаил Ведерников напомнил, что прокуратура является гарантом правосудия, обеспечивающим законность, защиту прав и свобод граждан.

«Своей службой они вносят весомый вклад в развитие Псковской области и этот труд заслуживает искренней благодарности и уважения», - подчеркнул губернатор и пожелал сотрудникам и ветеранам ведомства здоровья, счастья, благополучия и успешной работы. 

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