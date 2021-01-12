В 2021 году прогнозируется рост активности псковских Telegram-каналов

На Telegram-канале «Псковские новости» вышел ежемесячный обзор псковского сегмента Telegram. Автор исследования отмечает, что декабрь 2020 года прошел без всплесков показателей. Однако, есть надежда, что псковские каналы оживут в 2021 году, поскольку в этом году пройдут выборы в Псковское областное Собрание депутатов и Госдуму. «Едва ли это приведет к взрывному росту Телеграм-каналов, но совершенно точно добавит новых форм подачи материалов и эксклюзивных сливов», - говорится в сообщении.

Также исследователь приводит актуальную статистику активности. Так, прибавилось по несколько пунктов к индексу цитируемости Псковских новостей (+ 2,5 пункта), ПЛН (+ 3,2 п.) и Официального канала Псковской области (+ 4 пункта). Большой прирост аудитории наблюдался у «Соседи60» (+ 228).

В сегменте ЧП по-прежнему лидирует Псковская сводка. Этот Telegram-канал уже оторвался на сто подписчиков от ближайшего конкурента.

В Псковской области наблюдается нереализованная ниша не политических ТГ-каналов, отмечает автор. Например, у ТГ-канала «Убитые дороги Пскова» есть большой потенциал, который практически никак не используется. Более удачный пример – это ТГ-канал «Псковщина», который показывает современный Псков через призму исторических фото и отсылок.