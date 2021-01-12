Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

В 2021 году прогнозируется рост активности псковских Telegram-каналов

12 января 2021 года, 11:26

На Telegram-канале «Псковские новости» вышел ежемесячный обзор псковского сегмента Telegram. Автор исследования отмечает, что декабрь 2020 года прошел без всплесков показателей. Однако, есть надежда, что псковские каналы оживут в 2021 году, поскольку в этом году пройдут выборы в Псковское областное Собрание депутатов и Госдуму. «Едва ли это приведет к взрывному росту Телеграм-каналов, но совершенно точно добавит новых форм подачи материалов и эксклюзивных сливов», - говорится в сообщении.

Также исследователь приводит актуальную статистику активности. Так, прибавилось по несколько пунктов к индексу цитируемости Псковских новостей (+ 2,5 пункта), ПЛН (+ 3,2 п.) и Официального канала Псковской области (+ 4 пункта). Большой прирост аудитории наблюдался у «Соседи60» (+ 228).

В сегменте ЧП по-прежнему лидирует Псковская сводка. Этот Telegram-канал уже оторвался на сто подписчиков от ближайшего конкурента.

В Псковской области наблюдается нереализованная ниша не политических ТГ-каналов, отмечает автор. Например, у ТГ-канала «Убитые дороги Пскова» есть большой потенциал, который практически никак не используется. Более удачный пример – это ТГ-канал «Псковщина», который показывает современный Псков через призму исторических фото и отсылок.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Псковской области будет работать санавиация от компании «Янтарь»
Лабрадор пресек ввоз наркотиков на российско-эстонской границе в Псковской области
Порядка двух тысяч псковичей обратились в травмпункт в новогодние праздники
Почти миллиард рублей сэкономили заказчики Псковской области на госзакупках в 2020 году
ДТП на переезде в Великолукском районе не отразилось на графике движения поездов
Автомобиль попал под поезд на переезде Великие Луки — Ушицы
Около 180 человек задержали в новогодние праздники за попытку незаконно пересечь границу в Псковской области
О размере минимальной зарплаты договорились псковские профсоюзы, региональные власти и работодатели
Михаил Ведерников: Своей работой прокуратура вносит весомый вклад в развитие Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments
Чем сердце успокоится?

Общество / Здоровье
11 января 17:50

Чем сердце успокоится?

Об опасности ишемических атак
100 главных событий 2020 года

Общество
31 декабря 09:00

100 главных событий 2020 года

Чем запомнился в Псковской области минувший год?
Праздник под маской

Общество
30 декабря 12:33

Праздник под маской

Ведущие и аниматоры впервые за долгие годы планируют встречать Новый год в кругу семьи