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Общество

Александр Котов поздравил сотрудников прокуратуры Псковской области с профессиональным праздником

12 января 2021 года, 10:21

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил сотрудников и ветеранов органов прокуратуры Псковской области с профессиональным праздником, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента.

Александр Котов поздравил сотрудников прокуратуры Псковской области с профессиональным праздником

Он подчеркнул, что прокуратура – это одно из ключевых звеньев госсистемы. «Этот статус определяется объёмом и важностью задач, стоящих перед ведомством. Органы прокуратуры призваны обеспечить верховенство закона и соблюдение прав граждан, а также охраняемых законом интересов общества и государства», - отметил председатель Собрания.

Он обратил внимание на то, что деятельность прокуратуры многогранна: это и координация всех правоохранительных органов в борьбе с преступностью, и надзор за исполнением законов, и правозащитная функция, но главной задачей является защита социальных прав граждан. «Благодаря прокурорскому реагированию реальную помощь получили тысячи людей. На особом контроле прокуратуры были и остаются вопросы соблюдения трудового законодательства, борьбы с коррупцией, государственной поддержки многодетных и малообеспеченных семей, граждан с ограничениями по здоровью, пенсионеров», - подчеркнул Александр Котов.

От себя и от имени депутатов областного Собрания он пожелал работникам и ветеранам прокуратуры Псковской области здоровья и успехов в работе. Спикер парламента выразил уверенность, что сотрудники и дальше будут профессионально исполнять свои служебные обязанности.

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