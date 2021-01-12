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Общество / Здоровье

245 новых случаев коронавируса выявлено в Псковской области за сутки

12 января 2021 года, 10:05

245 новых случаев коронавируса выявлено в Псковской области за сутки 11 января, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

245 новых случаев коронавируса выявлено в Псковской области за сутки

В Пскове коронавирусом заболели 75 человек (всего 9 тыс. 608), а в Великих Луках – 48 (всего 4 тыс. 974). 28 инфицированных добавилось в Псковском районе (всего 2 тыс. 223) и 20 – в Островском (всего 1 тыс. 213). 15 случаев COVID-19 диагностировали в Пушкиногорском районе (всего 188). В других муниципалитетах региона подтвердилось менее 10 случаев коронавируса.

Исключение составили Дедовичский (всего 380), Новоржевский (всего 268), Куньинский (всего 201) и Усвятский (всего 108) районы. Там за минувшие сутки не заболели ни один местный житель.

Всего с начала пандемии коронавирус обнаружили у 26 тыс. 284 псковичей. При этом полностью выздоровели от этого заболевания 13 тыс. 740 пациентов. 11 января выписали 135 псковичей. Умерли от коронавируса 106 человек.

«Призываю не расслабляться после новогодних праздников и соблюдать все правила безопасности на рабочих местах», - написал Михаил Ведерников. 

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