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Общество

У псковичей есть возможность выиграть стажировку в крупной ИТ-компании

11 января 2021 года, 21:41

Образовательный проект «Искусственный интеллект: быстрый старт с нуля» создал познавательную игру. Любой желающий из России и других стран, приняв участие в игре, сможет выиграть доступ к образовательному курсу одного из партнёров проекта, получить возможность пройти стажировку в крупной ИТ-кампании или обзавестись другими бонусами. Об этом сообщает оргкомитет проекта.

Участникам необходимо зарегистрироваться, а затем предлагается открыть три повёрнутые рубашками электронные карточки и попытать удачу. В игре 8 карточек и 4 возможных подарка. Все призы так или иначе посвящены теме проекта «Искусственный интеллект: быстрый старт с нуля», а именно - образованию в области искусственного интеллекта.

Бесплатный образовательный проект «Искусственный интеллект: быстрый старт с нуля» стартовал в сентябре этого года. Проект объединяет 6 направлений, три больших курса, множество программ и лекций. Занятия проходят в онлайн-режиме. Для участия необходимо зайти в личный кабинет, открыть записи или включить видеотрансляцию. Все онлайн-лекции, занятия и конференции будут храниться в личном кабинете. К проекту присоединились школьники, студенты, программисты и все желающие из 147 городов и 21 страны. 

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