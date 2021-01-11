Великолукского пранкера могут привлечь за нарушение ПДД

Великолукского пранкера, записавшего постановочное виде с дракой трех мужчин на проезжей части, могут привлечь к ответственности за нарушение в сфере безопасности дорожного движения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

Видео было опубликовано в одной из великолукских групп в соцсети «ВКонтакте». Его автор, молодой мужчина, признал, что оно было розыгрышем. Он извинился перед городскими властями и гражданами и заявил, что он осознавал опасности совершенного им поступка.