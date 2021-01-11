Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / ЧП

Великолукского пранкера могут привлечь за нарушение ПДД

11 января 2021 года, 20:45

Великолукского пранкера, записавшего постановочное виде с дракой трех мужчин на проезжей части, могут привлечь к ответственности за нарушение в сфере безопасности дорожного движения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

Видео было опубликовано в одной из великолукских групп в соцсети «ВКонтакте». Его автор, молодой мужчина, признал, что оно было розыгрышем. Он извинился перед городскими властями и гражданами и заявил, что он осознавал опасности совершенного им поступка. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

У псковичей есть возможность выиграть стажировку в крупной ИТ-компании
Полицейские нашли распылившего в пушкиногорской школе газ подростка
Псковский кремль и Покровскую башню ждет пятилетняя реставрация
Великолучанин убил мужчину и выбросил труп в реку
Подписано соглашение между администрацией Псковской области, профсоюзами и объединениями работодателей
Количество переломов ключиц у псковских детей возросло за время новогодних каникул
Псковский драмтеатр получил федеральный статус
Ревнивая псковичка в ходе ссоры ударила мужа ножом
Пять катков будут работать в Пскове

Комментарии

Авторизация
No comments
От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

Происшествия / Правосудие
12 марта 09:18

От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

В Стругах Красных удалось раскрыть дистанционное мошенничество, связавшее жертву из Петербурга и преступника из Калининграда
Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Происшествия / Преступление
4 марта 10:55

Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Сигареты в деревянных досках и щепках, книга с автографом Булгакова, золото, деньги и «Айфоны»
Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

Происшествия
21 февраля 13:09

Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

В интернете появилось шокирующее видео с урока в Лавровской гимназии Печорского района