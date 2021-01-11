Псковский кремль и Покровскую башню ждет пятилетняя реставрация, заявил в эфире проекта ПАИ-live 11 января директор объединённого Псково-Изборского музея-заповедника Александр Голышев.
Псковский кремль и Покровскую башню ждет пятилетняя реставрация, заявил в эфире проекта ПАИ-live 11 января директор объединённого Псково-Изборского музея-заповедника Александр Голышев.
По словам Александра Голышева, масштабная реставрация позволит совершить «прорыв в развитии музейного дела, туристического кластера, да и просто всей культуры нашего древнего города».
Планируется обустроить каждую башню и организовать сквозные проходы по пряслам стен.