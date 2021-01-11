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Происшествия / Преступление

Великолучанин убил мужчину и выбросил труп в реку

11 января 2021 года, 18:05

26-летнего жителя Великолукского района задержали по подозрению в убийстве. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

9 января в правоохранительные органы поступило заявление об исчезновении 39-летнего мужчины. Поскольку были получены данные о криминальном характере пропажи человека, было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, в ночь на 8 января погибший вместе со своим убийцей был в гостях у общей знакомой в одной из деревень Великолукского района. Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой молодой человек нанёс оппоненту множество ударов ножом. Мужчина скончался на месте.

Преступник, чтобы скрыть следы убийства, сбросил тело погибшего в реку.

Подозреваемый задержан и даёт признательные показания.

Водолазы поисково-спасательного отряда города Великие Луки ведут поиск тела убитого мужчины.

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