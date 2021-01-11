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Общество

Подписано соглашение между администрацией Псковской области, профсоюзами и объединениями работодателей

11 января 2021 года, 17:55

Социально-экономическая политика, обеспечивающая право граждан на достойный труд, повышение качества жизни работников и их семей — приоритетные цели Регионального соглашения, подписанного администрацией Псковской области, псковскими организациями профсоюзов и региональными объединениями работодателей Псковской области на 2021-2023 годы, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

В рамках соглашения стороны ставят перед собой задачи по сокращению масштабов бедности на основе устойчивого развития экономики области, повышение ее конкурентоспособности и увеличение доходов организаций, а также рост производительности труда, создание благоприятных условий для развития бизнеса, стабильной занятости и гибкости рынка труда, здоровые и безопасные условия труда, расширение возможностей профессионального и карьерного роста работников.

Стороны принимают на себя обязательства развивать взаимоотношения на основе принципов социального партнерства, коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений, соблюдать определенные Соглашением обязательства и договоренности.

«Подписание регионального соглашения с администрацией Псковской области и региональным объединением работодателей – важный показатель в работе профсоюзного движения. Это отражение действительного социального партнерства в регионе и готовности к всесторонней работе над улучшением условий труда и, в конечном итоге, ростом благосостояния трудящихся», – прокомментировал событие Председатель СОП Псковский облсовпроф Игорь Иванов.

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