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Общество / Здоровье

Количество переломов ключиц у псковских детей возросло за время новогодних каникул

11 января 2021 года, 17:45

Количество переломов ключиц у псковских детей возросло за время новогодних каникул, рассказал врач-травматолог Псковской детской областной клинической больницы Павел Шпак в эфире проекта ПАИ-live 11 января.


Количество переломов ключиц у псковских детей возросло за время новогодних каникул

Фото Псковского агентства информации

«За последнее время, за время праздников возросло количество оперированных сломанных ключиц и увеличилось количество черепно-мозговых травм», - отметил он и добавил, что детский травматизм зависит от погоды. Так, когда появляется снежный покров резко возрастает количество травм у детей.

В связи с этим врач-травматолог рекомендует родителям взять прогулки детей под контроль. Во-первых, необходимо, чтобы дети гуляли только на специально организованных площадках. «Количество травм и компрессионных переломов позвоночника растет, когда ребята катаются в неорганизованных местах», - подчеркнул Шпак. Во-вторых, детям необходимо использовать каски и наколенники.

Также Павел Шпак назвал потенциально опасные места для детских игр: лёд, водоемы и всевозможные горки. «Опыт родителей должен удержать ребят от экстремальных и необдуманных поступков», - отметил врач и добавил, что взрослые могут сами сделать безопасные для детей площадки, катки или горки.

Еще одним важным условием является оснащение: детям необходимо предоставить лыжи, санки, «ватрушки». Однако, нельзя катать детей на «ватрушке», которая привязана к автомобилю или квадроциклу. По словам Павла Шпака, это может закончиться инвалидностью, полостной операцией, разрывом селезенки или печени.

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