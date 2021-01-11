Псковский драмтеатр получил федеральный статус

С 1 января 2021 года театр вошел в состав Национального драматического театра России. Кроме того, псковскому филиалу Александринского театра вернули историческое название «Народный дом имени А. С. Пушкина».

Вопрос о включении Псковского театра драмы в состав Александринского театра не раз поднимался на совещаниях главы региона Михаила Ведерникова. Также эту инициативу поддержала министр культуры РФ Ольга Любимова во время осеннего визита в Псковскую область.

Народный дом имени А. С. Пушкина в Пскове был построен в 1906 году, в честь 100-летия со дня рождения поэта. После Октябрьской революции его переименовывали несколько раз. Так, с 1917 года он назывался Коммунальный, с 1920 года - Псковский городской драматический театр имени А. С. Пушкина, с 1939 года - Ленинградский областной драматический театр, после Великой Отечественной войны — Псковский областной драматический театр имени Пушкина.

Почетное звание «академический» Псковскому драмтеатру присвоено а заслуги в развитии театрального искусства в 1996 году.

В настоящее время труппа театра состоит из 30 актеров, среди которых есть два народных артиста России, пять заслуженных артистов России и один заслуженный работник культуры Сахалинской области.

Здание театра, построенное в стиле модерн, является памятником архитектуры начала XX века. В 2014 году в нем прошла масштабная реконструкция. Сейчас театральный комплекс состоит из полностью отремонтированного здания «Народного дома» и пристройки площадью почти 3 тысячи квадратных метров. Там разместились театральные мастерские, половина из которых используются для выставок, кинопоказов, концертов, публичных лекций и так далее.