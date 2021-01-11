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Происшествия / Преступление

Ревнивая псковичка в ходе ссоры ударила мужа ножом

11 января 2021 года, 16:25

Ревнивая псковичка в ходе ссоры ударила мужа ножом, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

9 января пара находилась в гостях у знакомой, которая проживает в Пскове в одном из домов на улице Олега Кошевого. В ходе посиделок у супругов завязался семейно-бытовой конфликт, который закончился умышленным причинением тяжкого вреда здоровью мужчины. 37-летняя женщина, приревновав своего мужа, ударила его кухонным ножом.

Обвиняемая, осознав произошедшее, сама вызвала скорую помощь, а также полицию. Мужчину с проникающим ножевым ранением брюшной полости доставили в больницу.

По факту совершенного преступления возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

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