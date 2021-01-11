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Происшествия / ЧП

Несколько десятков домов в Пскове остались без отопления и горячей воды из-за утечки

11 января 2021 года, 15:12

Несколько десятков домов в Пскове остались без отопления и горячей воды из-за утечки, сообщили Псковские теплосети в своем Instagram-аккаунте. Авария произошла на сетях у дома №8 по улице Стахановской.

Несколько десятков домов в Пскове остались без отопления и горячей воды из-за утечки

Так, отопление отключено в домах 2, 6, 8, 10, 10А, 12, 14, 16 на улице Стахановской, а также в домах 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 на улице Яна Фабрициуса. Без горячей воды остались жители домов 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 22, 89 (детский сад) на улице Стахановской; 30А — на улице Металлистов; 104 — на Советской; 37А (детский сад),33,31, 30А — на Ротной; 11 (детский сад) — на улице 23 июля.

Рабочие устраняют последствия утечки с двух часов ночи. Специалисты отмечают, что никто не покинет место проведения работ, пока ремонт не будет закончен.

«Муниципальное предприятие Пскова «Псковские тепловые сети» приносит извинения за доставленные неудобства. Мы гарантируем, что наши сотрудники приложат все возможные усилия для скорейшего восстановления отопления и горячего водоснабжения», - говорится в сообщении. 

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