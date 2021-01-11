Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Эксперт рассказала, как справиться с последствиями новогодних застолий

11 января 2021 года, 14:36

Отгремели новогодние каникулы. Десять дней мы себя баловали: отдыхали, смотрели кино, гуляли с друзьями и много ели.

Оливье и селедка под шубой, жирное мясо и всевозможные нарезки, торты и конфеты, мандарины, алкоголь – все это огромная нагрузка на пищеварительную систему. Как с ней справиться в интервью «АиФ-Псков» рассказала кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Елена Аверьянова.

Эксперт рассказала, как справиться с последствиями новогодних застолий
Доцент кафедры Клинической медицины ПсковГУ, главный врач клиники «Профессор» Елена Аверьянова
Фото «Псковской правды»

- Во-первых, необходимо обеспечить организму достаточное количество воды, - советует она. - Ни чая, ни кофе, ни соков, а просто воды. Это первое, за что организм скажет громадное «спасибо». Благодаря воде все недоокисленные продукты, все токсические вещества, которые образовались во время чрезмерного поедания различных блюд, будут уходить. Во-вторых, стоит устроить несколько разгрузочных дней. Если позволяет состояние здоровья, можно наварить гречневой каши на воде и два дня на ней «посидеть». Можно добавить кефир, если нет изжоги. За это время большая часть вредных продуктов, которые могут привести к колитам, гастритам и панкреатитам, организм покинет.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковский кремль и Покровскую башню ждет пятилетняя реставрация
Великолучанин убил мужчину и выбросил труп в реку
Подписано соглашение между администрацией Псковской области, профсоюзами и объединениями работодателей
Количество переломов ключиц у псковских детей возросло за время новогодних каникул
Псковский драмтеатр получил федеральный статус
Ревнивая псковичка в ходе ссоры ударила мужа ножом
Пять катков будут работать в Пскове
83 малыша родились в новогодние праздники в Пскове
Несколько десятков домов в Пскове остались без отопления и горячей воды из-за утечки

Комментарии

Авторизация
No comments
Чем сердце успокоится?

Общество / Здоровье
11 января 17:50

Чем сердце успокоится?

Об опасности ишемических атак
100 главных событий 2020 года

Общество
31 декабря 09:00

100 главных событий 2020 года

Чем запомнился в Псковской области минувший год?
Праздник под маской

Общество
30 декабря 12:33

Праздник под маской

Ведущие и аниматоры впервые за долгие годы планируют встречать Новый год в кругу семьи