Эксперт рассказала, как справиться с последствиями новогодних застолий

Отгремели новогодние каникулы. Десять дней мы себя баловали: отдыхали, смотрели кино, гуляли с друзьями и много ели.
Оливье и селедка под шубой, жирное мясо и всевозможные нарезки, торты и конфеты, мандарины, алкоголь – все это огромная нагрузка на пищеварительную систему. Как с ней справиться в интервью «АиФ-Псков» рассказала кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Елена Аверьянова.
- Во-первых, необходимо обеспечить организму достаточное количество воды, - советует она. - Ни чая, ни кофе, ни соков, а просто воды. Это первое, за что организм скажет громадное «спасибо». Благодаря воде все недоокисленные продукты, все токсические вещества, которые образовались во время чрезмерного поедания различных блюд, будут уходить. Во-вторых, стоит устроить несколько разгрузочных дней. Если позволяет состояние здоровья, можно наварить гречневой каши на воде и два дня на ней «посидеть». Можно добавить кефир, если нет изжоги. За это время большая часть вредных продуктов, которые могут привести к колитам, гастритам и панкреатитам, организм покинет.