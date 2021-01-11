Эксперт рассказала, как справиться с последствиями новогодних застолий

Отгремели новогодние каникулы. Десять дней мы себя баловали: отдыхали, смотрели кино, гуляли с друзьями и много ели.

Оливье и селедка под шубой, жирное мясо и всевозможные нарезки, торты и конфеты, мандарины, алкоголь – все это огромная нагрузка на пищеварительную систему. Как с ней справиться в интервью «АиФ-Псков» рассказала кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Елена Аверьянова.