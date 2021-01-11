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Происшествия / ЧП

В новогодние праздники в пожарах погибли девять жителей Псковской области

11 января 2021 года, 15:11

С 1 по 11 января в пожарах погибли девять жителей Псковской области, сообщила руководитель пресс-службы регионального ГУ МЧС России Ирина Коноплёва в эфире проекта ПАИ-live 11 января. Еще один человек получил травмы.

По словам Коноплёвой, в этом году было 46 пожаров. Это на 1 меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Однако, в 2020 году в результате возгораний в  новогодние каникулы погибли два человека.

«Мы обращаем пристальное внимание и проводим профилактическую работу, направленную на предотвращение пожаров и гибели людей», - сказала Ирина Коноплёва. 

Она подчеркнула, что общий ущерб от пожаров в этом году составил 1 млн 175 тысяч рублей.

Основная причина возгораний - неосторожное обращение с огнём, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, неисправность печного отопления, поджог, неисправность оборудования в транспортных средствах.  «Во всех случаях с гибелью людей причиной пожаров было неосторожное обращение с огнём, а также нахождение погибших в состоянии сна и алкогольного опьянения. Пожары с гибелью у нас произошли в Порховском, Островском, Новоржевском, Великолукском и Палкинском районах», - отметила гостья эфира.

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