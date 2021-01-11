«Подарок новорожденному» получили уже более 9,5 тысяч семей Псковской области

Сертификаты по программе «Подарок новорожденному» получили более 9,5 тысяч семей Псковской области, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. Эта акция реализуется по инициативе губернатора Михаила Ведерникова с 2019 года, а с 2020 года она стала региональной программой.

Порядка 2,9 тыс. семей получили сертификаты через органы социальной защиты, остальные — в учреждениях родовспоможения.

Семьи, в которых дети родились не позже 1 января 2019 года, получают сертификат номиналом 5 тыс. рублей от Фонда развития Псковской области, поздравительную открытку и памятную медаль «Рожденному на земле Псковской». На последней предусмотрено место для гравировки имени и даты рождения ребенка, которые сделают для новорожденного бесплатно.

В настоящее время партнерами регионального проекта являются 9 магазинов: в Пскове — «Планета детства», «Cool Kids», «КарапузиК», «Скобаренок», «Гномик Плюс», «Coccodrillo», «Гномик»; в Великих Луках — «Гном» и «Рики Тики Бум». Информация о партнерах располагается на сайтах региональных комитета по здравоохранению и комитета по социальной защите в разделе «Акция «Подарок новорожденному» и на сайте благотворительного Фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» в разделе «Проекты фонда».

Оператором программы «Подарок новорожденному» является благотворительный Фонд развития Псковской области «Святой Равноапостольной княгини Ольги».