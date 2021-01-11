Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Соцзащита

«Подарок новорожденному» получили уже более 9,5 тысяч семей Псковской области

11 января 2021 года, 14:07

Сертификаты по программе «Подарок новорожденному» получили более 9,5 тысяч семей Псковской области, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. Эта акция реализуется по инициативе губернатора Михаила Ведерникова с 2019 года, а с 2020 года она стала региональной программой.

«Подарок новорожденному» получили уже более 9,5 тысяч семей Псковской области

Порядка 2,9 тыс. семей получили сертификаты через органы социальной защиты, остальные — в учреждениях родовспоможения. 

Семьи, в которых дети родились не позже 1 января 2019 года, получают сертификат номиналом 5 тыс. рублей от Фонда развития Псковской области, поздравительную открытку и памятную медаль «Рожденному на земле Псковской». На последней  предусмотрено место для гравировки имени и даты рождения ребенка, которые сделают для новорожденного бесплатно.

В настоящее время партнерами регионального проекта являются 9 магазинов: в Пскове — «Планета детства», «Cool Kids», «КарапузиК», «Скобаренок», «Гномик Плюс», «Coccodrillo», «Гномик»; в Великих Луках — «Гном» и «Рики Тики Бум». Информация о партнерах располагается на сайтах региональных комитета по здравоохранению и комитета по социальной защите в разделе «Акция «Подарок новорожденному» и на сайте благотворительного Фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» в разделе «Проекты фонда».

Оператором программы «Подарок новорожденному» является благотворительный Фонд развития Псковской области «Святой Равноапостольной княгини Ольги».

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковский кремль и Покровскую башню ждет пятилетняя реставрация
Великолучанин убил мужчину и выбросил труп в реку
Подписано соглашение между администрацией Псковской области, профсоюзами и объединениями работодателей
Количество переломов ключиц у псковских детей возросло за время новогодних каникул
Псковский драмтеатр получил федеральный статус
Ревнивая псковичка в ходе ссоры ударила мужа ножом
Пять катков будут работать в Пскове
83 малыша родились в новогодние праздники в Пскове
Несколько десятков домов в Пскове остались без отопления и горячей воды из-за утечки

Комментарии

Авторизация
No comments
Чем сердце успокоится?

Общество / Здоровье
11 января 17:50

Чем сердце успокоится?

Об опасности ишемических атак
100 главных событий 2020 года

Общество
31 декабря 09:00

100 главных событий 2020 года

Чем запомнился в Псковской области минувший год?
Праздник под маской

Общество
30 декабря 12:33

Праздник под маской

Ведущие и аниматоры впервые за долгие годы планируют встречать Новый год в кругу семьи