На соцподдержку жителей Псковской области в 2020 году было направлено 6,5 млрд рублей

На социальную поддержку жителей Псковской области в 2020 году было направлено 6,5 млрд рублей, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Как уточнили в региональном комитете по социальной защите Псковской области, это на 2,7 млрд рублей больше, чем в прошлом году. Средства были направлены на региональную социальную доплату к пенсии, ежемесячную выплату в связи с рождением первого ребенка до достижения возраста трех лет и ежемесячной выплате на ребенка от трех до семи лет.

Так, на ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от трех до семи лет было выделено 1,2 млрд рублей. Выплату в размере 5,5 тыс. рублей получили около 17 тыс. семей.

Более 530 млн рублей потрачено на ежемесячные пособия семьям, которые родили или усыновили первого ребенка. В 2020 году данную соцподдержку получали 4,5 тыс семей. Размер выплаты составил более 11 тыс. рублей. Также на пособие на третьего ребенка или последующих детей было выделено 490 млн рублей.

По 20 тыс. рублей из средств регионального материнского капитала получили более 2,5 тыс. семей на приобретение определенных категорий товаров. Всего в 2020 году на это потратили около 55 млн рублей.

Кроме того, в период действия ограничительных мер в апреле и мае 2020 года 420 млн рублей было направлено на помощь малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам в возрасте 65 лет и старше. Всего соцвыплату размером 5 тыс рублей получили 42,2 тыс. человек.

В 2020 году в рамках соцподдержки населения было приобретено 413 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Также 600 тыс рублей было потрачено из средств областного бюджета на реализацию мероприятий по оказанию гражданам государственной социальной помощи на основании соцконтракта.

В 2021 году Псковская область полчит средства на выплату соответствующих субсидий из федерального бюджета.