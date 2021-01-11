В середине января в Псковскую область придут сильные морозы, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на начальника псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талу Нещадимову.

Температура воздуха изменится в ближайшие два дня. До 14 января будет от -3 до -8 градусов ночью и от 0 до -5 днем.

После 14 января температура воздуха в регионе опустится до -20 градусов.

«Дневные температуры — устойчивые отрицательные. После 17 января ожидается опять повышение», - уточнила Тала Нещадимова и добавила, что погода в январе будет волнообразной.