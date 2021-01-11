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Общество / Экология

В середине января в Псковскую область придут сильные морозы

11 января 2021 года, 11:46

В середине января в Псковскую область придут сильные морозы, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на начальника псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талу Нещадимову.

В середине января в Псковскую область придут сильные морозы

Температура воздуха изменится в ближайшие два дня. До 14 января будет от -3 до -8 градусов ночью и от 0 до -5 днем.

После 14 января температура воздуха в регионе опустится до -20 градусов.

«Дневные температуры — устойчивые отрицательные. После 17 января ожидается опять повышение», - уточнила Тала Нещадимова и добавила, что погода в январе будет волнообразной.

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