Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Недвижимость / Рынок

Стоимость частных домов в Псковской области снизилась на 21,6%

11 января 2021 года, 11:22

Стоимость частных домов в Псковской области снизилась на 21,6% по сравнению с 2019 годом, сообщает федеральный портал «Мир квартир». Средняя цена дома в регионе составила 2,7 млн рублей.

В целом, частные домовладения подешевели в 45 регионах России из 85. Особенно сильно снизилась стоимость в Кабардино-Балкарской республике (–24,4%), Воронежской области (–19,1%), республике Северная Осетия (–18,8%), республике Мордовия (–18,3%), Самарской (–15,2%), Пензенской (–15,1%), Брянской (–13,8%), Тверской (–13,7%) и Смоленской (–13,4%) областях.

При этом в 38 регионах цена на частные дома выросла. Больше всего подорожали домовладения в республике Тыва (+55,4%), Ямало-Ненецком округе (+48,4%), Магаданской области (+36,2%), Камчатском крае (+34,7%), Сахалинской области (+33,4%), республике Ингушетия (+29,5%), Мурманской области (+25,4%), республике Калмыкия (+20,7%), Забайкальском крае (+19,2%) и Еврейской автономной области (+17,7%).

В Чукотском автономном округе и Приморском крае цены остались без изменений.

В целом по стране стоимость домовладения увеличилась на 2,4% за год и составила 4,5 млн рублей. Как отмечают специалисты, в прошлом году наоборот наблюдалось падение на 4,9%.

«Перелом тренда налицо. По всей видимости, в 2021 году спрос на индивидуальные дома сохранится на высоком уровне. Если правительству удастся выделить значительные объемы средств на сельскую ипотеку и запустить программу ипотеки с господдержкой на индивидуально-жилищное строительство, это дополнительно поддержит загородный рынок, и цены на нем продолжат расти», – отметил генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковский кремль и Покровскую башню ждет пятилетняя реставрация
Великолучанин убил мужчину и выбросил труп в реку
Подписано соглашение между администрацией Псковской области, профсоюзами и объединениями работодателей
Количество переломов ключиц у псковских детей возросло за время новогодних каникул
Псковский драмтеатр получил федеральный статус
Ревнивая псковичка в ходе ссоры ударила мужа ножом
Пять катков будут работать в Пскове
83 малыша родились в новогодние праздники в Пскове
Несколько десятков домов в Пскове остались без отопления и горячей воды из-за утечки

Комментарии

Авторизация
No comments
Метр с поддержкой

Недвижимость / Рынок
2 декабря 16:06

Метр с поддержкой

Что происходило с псковским рынком недвижимости в 2020 году?
Индивидуальный подход

Недвижимость / Строительство
24 июля 13:58

Индивидуальный подход

О безопасной покупке квартир – в интервью с замгендиректора «Псковжилстрой»
«Не готова платить бездельникам»

Недвижимость
3 сентября 16:02

«Не готова платить бездельникам»

Конфликт псковички с риелтором получил неожиданное продолжение