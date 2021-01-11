Стоимость частных домов в Псковской области снизилась на 21,6% по сравнению с 2019 годом, сообщает федеральный портал «Мир квартир». Средняя цена дома в регионе составила 2,7 млн рублей.

В целом, частные домовладения подешевели в 45 регионах России из 85. Особенно сильно снизилась стоимость в Кабардино-Балкарской республике (–24,4%), Воронежской области (–19,1%), республике Северная Осетия (–18,8%), республике Мордовия (–18,3%), Самарской (–15,2%), Пензенской (–15,1%), Брянской (–13,8%), Тверской (–13,7%) и Смоленской (–13,4%) областях.

При этом в 38 регионах цена на частные дома выросла. Больше всего подорожали домовладения в республике Тыва (+55,4%), Ямало-Ненецком округе (+48,4%), Магаданской области (+36,2%), Камчатском крае (+34,7%), Сахалинской области (+33,4%), республике Ингушетия (+29,5%), Мурманской области (+25,4%), республике Калмыкия (+20,7%), Забайкальском крае (+19,2%) и Еврейской автономной области (+17,7%).

В Чукотском автономном округе и Приморском крае цены остались без изменений.

В целом по стране стоимость домовладения увеличилась на 2,4% за год и составила 4,5 млн рублей. Как отмечают специалисты, в прошлом году наоборот наблюдалось падение на 4,9%.

«Перелом тренда налицо. По всей видимости, в 2021 году спрос на индивидуальные дома сохранится на высоком уровне. Если правительству удастся выделить значительные объемы средств на сельскую ипотеку и запустить программу ипотеки с господдержкой на индивидуально-жилищное строительство, это дополнительно поддержит загородный рынок, и цены на нем продолжат расти», – отметил генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.