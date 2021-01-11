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Экономика

Порядка 130 псковских предприятий получили поддержку по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство»

11 января 2021 года, 10:32

Порядка 130 предприятий Псковской области получили поддержку в 2020 году в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Порядка 130 псковских предприятий получили поддержку по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство»

«Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» в ушедшем году стал одним из ключевых инструментов поддержки бизнеса в условиях противодействия коронавирусу», - подчеркнул глава региона. Так, в минувшем году были перераспределены средства, запланированные на 2021-2024 года.

Благодаря этому удалось реструктурировать 52 микрозайма малых и средних предпринимателей на общую сумму 119 млн рублей. Кроме того, пострадавшие бизнесмены смогли получить новые займы на 411,5 млн рублей, что спасло их от закрытия.

Также в 2020 году открылся Центр «Мой Бизнес», который занимается консультацией и оказывает все доступные виды финансовой господдержки.

Дополнительные 50 млн рублей поручил выделить Фонд гарантий. Эти средства пошли на займы под 1-3% на закупку сырья, выплату зарплат сотрудников и оплату коммунальных услуг.

Всего на финансирование мероприятий в рамках этого национального проекты было потрачено 628 млн рублей. 

«В этом году планируем впервые реализовать два новых направления: прямую поддержку самозанятых и социально ориентированных МСП», - отметил Михаил Ведерников.  

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